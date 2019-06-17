Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные меткиВедомости вчера в 17:48

«Надежда» из красноярской компании выросла в крупного страховщика с присутствием в девяти регионах, говорится на ее сайте. Сборы «Надежды» за прошлый год составили 2,9 млрд руб. – 55-е место, свидетельствует статистика Центробанка.

Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные метки

Происшествия Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет.

Политика Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Авто Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.

Общество Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.

Авто Русфинанс Банк за 10 лет партнерства с «Хендэ Мотор СНГ» выдал 130 тыс. кредитов на автомобили Hyundai За 10 лет стратегического партнерства Русфинанс Банка и компании «Хендэ Мотор СНГ» заемщики банка заключили около 130 тыс. кредитных договоров для покупки автомобилей Hyundai.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Происшествия Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на чемпионском параде клуба NBA «Торонто Рэпторс» в канадском Торонто, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Технологии В работе WhatsApp произошел масштабный сбой В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.

Общество Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС - Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Происшествия Путин подписал закон о «пьяных» ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Шоу-бизнес Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 7-летием с начала отношений Известный юморист Гарик Харламов в социальной сети Instagram поздравил свою жену Кристину Асмус с 7-летием со дня старта их отношений.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Кино Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык» Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.