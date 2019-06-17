Экономика
Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные меткиВедомости вчера в 17:48
«Надежда» из красноярской компании выросла в крупного страховщика с присутствием в девяти регионах, говорится на ее сайте. Сборы «Надежды» за прошлый год составили 2,9 млрд руб. – 55-е место, свидетельствует статистика Центробанка.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество
«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Нарушения обнаружили на бывшей площадке Круглогорского ГОКа
Напомним, что в начале марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором было принято окончательное решение: Круглогорского ГОКа в Миассе не будет.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:26
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Джонс и Гаскойн воссоздали знаменитое фото
Обновлено в 02:48
Авто
Renault анонсировала дебют нового кроссовера Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400
Обновлено в 02:50
Авто
Русфинанс Банк за 10 лет партнерства с «Хендэ Мотор СНГ» выдал 130 тыс. кредитов на автомобили Hyundai
За 10 лет стратегического партнерства Русфинанс Банка и компании «Хендэ Мотор СНГ» заемщики банка заключили около 130 тыс. кредитных договоров для покупки автомобилей Hyundai.
Обновлено в 00:57
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на чемпионском параде клуба NBA «Торонто Рэпторс» в канадском Торонто, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:53
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Технологии
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Общество
Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами
Зарегистрировать брак с гражданином другой страны теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС - Мещанском, Медведковском и Гагаринском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Путин подписал закон о «пьяных» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 7-летием с начала отношений
Известный юморист Гарик Харламов в социальной сети Instagram поздравил свою жену Кристину Асмус с 7-летием со дня старта их отношений.
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Кино
Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»
Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13