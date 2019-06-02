Происшествия

Два снаряженных взрывчаткой автомобиля взорвались в ЛивииНародные новости вчера в 22:44

Два автомобилях, начиненных взрывчаткой, взорвались в Ливии в городе Дерна. Агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и медиков сообщает о 18 пострадавших. Один из автомобилей взорвался у школы аль-Кудс, второй у института строительства в районе Аль-Магар.
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СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

РБКвчера в 22:20

18 человек пострадали при взрывах автомобилей в Ливии

REGNUMвчера в 22:04

В Ливии подорвали штаб армии Хафтара

Lenta.ruвчера в 21:58

При взрывах на востоке Ливии пострадали 18 человек

RT на русскомвчера в 21:39

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

РИА Новостивчера в 21:30

Reuters: два взрыва произошли на востоке Ливии

ТАССвчера в 21:27

Не менее 18 человек ранены в результате двух взрывов на востоке Ливии

Эхо Москвывчера в 22:03
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
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Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий

В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
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Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика

Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города

Бывший президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.
Обновлено в 03:15
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье

Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
Обновлено в 02:45
Политика

Мэр Лондона назвал Трампа фашистом

Мэр Лондона Садик Хан сравнил президента США Дональда Трампа с фашистом, пишет The Guardian.
Обновлено в 02:11
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Происшествия

В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар

Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
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Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

Обновлено в 06:02
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Двое мирных жителей ранены в ДНР

Обновлено в 04:00
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Обновлено в 04:05
Авто

Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata

В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
Обновлено в 01:28
Общество

Владимир Зеленский показал сына

В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Адыгее при столкновении поезда с грузовиком пострадали 15 человек

Ранее сообщалось об одном пострадавшем При столкновении поезда с грузовиков в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района

Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
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Сход селя унес жизни двух человек в Китае

Обновлено в 04:43
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