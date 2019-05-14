Два самолёта потерпели крушение на АляскеRT на русском 20:50

В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов. Об этом сообщает радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США. Отмечается, что в настоящий момент ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

Два самолёта потерпели крушение на Аляске

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