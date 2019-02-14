Происшествия

Два самолета столкнулись во ВнуковоИзвестия 08:41

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
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СК опубликовал видео с места столкновения самолетов во Внуково

РБК11:42

Один из столкнувшихся во Внуково «боингов» получил ущерб в $300 тысяч

Life.ru11:42

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Внуково

Пятый канал11:24

Во «Внуково» столкнулись два пассажирских самолета

Комсомольская правда10:13

Опубликовано видео с места столкновения самолетов во Внуково

РИА Новости10:12

Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково

ТАСС08:42

В авиакомпании «Россия» назвали сумму ущерба от столкновения самолетов во Внуково

Интерфакс10:33
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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Общество

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом

В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также данные Bellingcat о реальных именах Боширова и Петрова.
Обновлено в 12:51
Футбол

БАТЭ нанес поражение «Арсеналу»

Обновлено в 14:46
Спорт

Путин повредил палец в спарринге с олимпийским чемпионом по дзюдо

Президент России Владимир Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра "Юг-Спорт" и во время спарринга повредил палец.
Обновлено в 15:24
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕ

Футболисты киевского "Динамо" в гостях сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Футбол

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ

«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Футбол

Журналиста выгнали с матча Мамаева в «Бутырке»

Одного из журналистов, аккредитованных на матч с участием футболиста "Краснодара" Павла Мамаева в "Бутырке", выпроводили с территории СИЗО.
Обновлено в 08:59
Политика

Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit

В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Политика

Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России

Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:36
Спорт

Щербакова получила сильный ушиб на тренировке в Сараево

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве машина загорелась в паркинге ТЦ

Около 20:33 на парковке, расположенной на минус первом этаже, загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Обновлено в 15:23
Политика

Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 15:20
Технологии

«ВКонтакте» прокомментировала сбой с публикациями в сообществах

Ранее издание Vc.ru сообщило, что вечером 14 февраля в официальных сообществах и страницах пользователей «ВКонтакте» стали появляться идентичные сообщения о «запуске рекламы в личных сообщениях», содержащие ссылку, при нажатии на которую такое же сообщение публиковалось на странице кликнувшего.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Почти 40 человек погибли при атаке террориста в Индии

Обновлено в 11:19
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Политика

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 08:46
Политика

Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного

Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Суд снял арест с имущества экс-министра Алексея Улюкаева

Обновлено в 04:32
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Экономика

Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату

Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.
Обновлено в 12:35
Политика

В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы

В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Футбол

Селтик — Валенсия 0:2 (2-й тайм)

Тренерские штабы «Селтика» и «Валенсии» определились с составами на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:05
Политика

В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам

Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
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