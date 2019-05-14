Два самолета столкнулись на АляскеИнтерфакс вчера в 21:15

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .

Два самолета столкнулись на Аляске

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