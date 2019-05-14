Происшествия
Два самолета столкнулись на АляскеИнтерфакс вчера в 21:15
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
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Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Чите завели дело на «заминировавшего» троллейбус кондуктора
В Чите возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, которого обвинили в изготовлении муляжа взрывного устройства.
Обновлено в 01:36
Авто
«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Компания Disney выложила в сеть первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil).
Обновлено в 00:25
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Следующий бюджетный смартфон Huawei, P20 Lite (2019), получит 4 камеры
Выпущенный в прошлом году бюджетный смартфон Huawei P20 Lite оказался довольно популярным.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено 12 мая в 16:33
Авто
Определились самые угоняемые автомобили в России
Аналитики компании «АльфаСтрахование» назвали самые угоняемые автомобили в России в I квартале 2019 года.
Обновлено в 02:05
Политика
КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Футбол
«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн
Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено вчера в 19:01
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Минпромторг предлагает заменить спирт в боярышнике и корвалоле
Минпромторг предлагает запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства валокордина, боярышника, корвалола и ряда других настоек.
Обновлено в 01:28
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Авто
На покупку китайских автомобилей россияне потратили 8 млрд рублей
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Экс-президент США Картер перенес операцию
94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.
Обновлено вчера в 16:58
Кино
HBO показала тизер последней серии «Игры престолов»
Компанией HBO был размещен видео-тизер финальной серии «Игры престолов», которая завершит этот сверхпопулярный телесериал.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В Соединенных Штатах скончалась знаменитая голливудская актриса и певица Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:59
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05