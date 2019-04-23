Политика

Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен ЫнаТелеканал 360° вчера в 22:26

Во Владивосток из Пхеньяна прибыли два самолета, вместо одного запланированного. В Приморье ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. «Сегодня сели два борта», — цитирует собеседника агентство.
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В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна

КП - Владивосток01:28

Cпецслужбы КНДР прибыли во Владивосток - СМИ

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Сразу два авиарейса из Пхеньяна прибыли во Владивосток

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Два самолета прибыли из КНДР во Владивосток, где ждут визита Ким Чен Ына

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:18
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В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
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Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
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Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.
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Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

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Происшествия

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В Севастополе завели дело после отравления растворителем в детсаду

Следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело на работников детсада №87, в котором дети в возрасте от 2,5 до 4 лет отравились растворителем.
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В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

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Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
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