Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен ЫнаТелеканал 360° вчера в 22:26
Во Владивосток из Пхеньяна прибыли два самолета, вместо одного запланированного. В Приморье ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. «Сегодня сели два борта», — цитирует собеседника агентство.
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Два самолета прибыли из КНДР во Владивосток, где ждут визита Ким Чен Ына
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:18
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