Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов КрымаРоссийская газета 18:29
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Здоровье
В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России
Второй по степени опасности в РФ главный специалист Минздрава по инфекционным болезням назвала корь — количество заболевших ею на территории России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Наука
Стало известно, от какой работы уменьшается мозг
Ранее эксперт рассказала, какие ошибки в речи россияне допускают чаще всего.
Обновлено в 20:24
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Электростимуляция мышц обеспечит людям сверхчеловеческие рефлексы
Система электрической стимуляции сокращает время ответа примерно на 80 мс: испытуемый еще только только пытается осознать движение мяча, а его рука уже давно нажала на спусковой крючок.
Обновлено вчера в 05:37
Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Игры
Классический Doom вышел на смартфоны и игровые приставки
Трилогия легендарных шутеров DOOM, DOOM II и DOOM 3 стала доступна на приставка Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. А DOOM и DOOM II также вышли на смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35
В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.
Обновлено в 12:42
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат Европы
Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Задержаны исполняющий обязанности главы Министерства Виталий Шведов, а также бывший председатель правительства области Расул Султанов.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Футбол
Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера».
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Технологии
Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest
Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем
Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10