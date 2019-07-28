Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма

Политика Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.

Здоровье В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России Второй по степени опасности в РФ главный специалист Минздрава по инфекционным болезням назвала корь — количество заболевших ею на территории России растет, несмотря на вакциноуправляемость болезни.

Происшествия В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.

Наука Стало известно, от какой работы уменьшается мозг Ранее эксперт рассказала, какие ошибки в речи россияне допускают чаще всего.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Наука Электростимуляция мышц обеспечит людям сверхчеловеческие рефлексы Система электрической стимуляции сокращает время ответа примерно на 80 мс: испытуемый еще только только пытается осознать движение мяча, а его рука уже давно нажала на спусковой крючок.

Экономика Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.

Игры Классический Doom вышел на смартфоны и игровые приставки Трилогия легендарных шутеров DOOM, DOOM II и DOOM 3 стала доступна на приставка Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. А DOOM и DOOM II также вышли на смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android.

Происшествия На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Гаджеты Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35 В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.

Политика В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Футбол Испания выиграла юношеский чемпионат Европы Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.

Происшествия Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.

Происшествия В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски Задержаны исполняющий обязанности главы Министерства Виталий Шведов, а также бывший председатель правительства области Расул Султанов.

Политика В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Общество Ученая объяснила жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Происшествия В КНДР отпустили задержанное российское судно Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Технологии Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.

Политика Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.