Армия и оружие

Два самолета ВМС США провели разведку у берегов КрымаРоссийская газета 18:29

Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon.
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Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

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Два американских самолета провели разведку у Крыма

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Американские военные самолёты замечены у берегов Крыма

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Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма

Российская газета18:29

Два американских самолета-разведчика заметили у берегов Крыма

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Два самолета-разведчика ВМС США зафиксированы у берегов Крыма

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