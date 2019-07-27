Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у КрымаГазета.Ru вчера в 16:42
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Музыка
Лепс вместо Metallica: почему музыканты выбирают Россию, а не Латвию
За пять лет, которые прошли с момента отказа от "Новой волны", Рига, судя по всему, так и не смогла стать серьезной приманкой для организаторов концертов звезд первой величины.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Обновлено в 03:12
Теннис
Де Минаур стал самым молодым финалистом в истории турнира в Атланте
За титул австралиец сыграет с 21-летним Тэйлором Фрицом. В личных встречах де Минаур ведет 2:0.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено 26 июля в 04:23
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье
О пользе огурца рассказали специалисты
Ранее ГЛАС рассказал: специалисты объяснили максимальные сроки ожидания врача.
Обновлено в 01:59
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Владислав Радимов: «Поражение „Спартака“? Во всем виноват Глушаков»
Экс игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Тамбова» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Катя Самбука после увеличения груди планирует заняться политикой
Модель, телеведущая и ди-джей Катя Самбука сделала себе четвертую по счету операцию по увеличению груди.
Обновлено в 02:43
Политика
Путин описал погружение к обломкам затонувшей подлодки
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 09:35
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Приамурье автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб человек
По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", "выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с локомотивом".
Обновлено в 03:23
Автоспорт
Окон мог заменить Хэмилтона в квалификации
После квалификации Льюис Хэмилтон сообщил журналистам, что мог её пропустить.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из реки
Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Рамирес победил Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям
В соглавном событии вечера чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе уверенно победил Гийома Френуа, справившись с тем единогласным решением судей.
Обновлено в 02:15
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Сын Алибасова исчез с миллионам
Обновлено в 03:13
Теннис
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
Обновлено вчера в 13:24
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18