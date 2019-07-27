Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Два самолета США провели разведку у Крыма

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