Армия и оружие

Два самолета США провели разведку у КрымаГазета.Ru вчера в 16:42

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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с чего всё началось
Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 в 11.05 мск субботы поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 12.35 в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar
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