с чего всё началось

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Два самолета США провели разведку у Крыма

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