Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у КрымаГазета.Ru вчера в 16:42
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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с чего всё началось
Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 в 11.05 мск субботы поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 12.35 в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.Взгляд.рувчера в 20:31
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Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
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Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Стало известно, какой будет погода в начале августа
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Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
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