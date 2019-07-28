Армия и оружие
Два самолета США вели разведку у берегов КрымаКомсомольская правда вчера в 18:04
За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar. В Тwitter ресурса опубликованы скриншоты маршрутов американских воздушных разведчиков.
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с чего всё началось
Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 в 11.05 мск субботы поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 12.35 в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.Взгляд.рувчера в 20:31
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