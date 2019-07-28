с чего всё началось

За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar. В Тwitter ресурса опубликованы скриншоты маршрутов американских воздушных разведчиков.

Два самолета США вели разведку у берегов Крыма

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