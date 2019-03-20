На Бали полиция застрелила двух россиянДни.ру вчера в 12:16

Сотрудники полиции острова Бали застрелили двух россиян, которые участвовали в попытке ограбления обменного пункта, передает портал inkazan.ru. Еще одного гражданина России местные правоохранители задержали.

На Бали полиция застрелила двух россиян

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