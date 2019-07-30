Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал список из 50 перспективных молодых игроков, которые могут проявить себя в будущем. В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.

Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА

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