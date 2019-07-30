Футбол

Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФАLenta.ru 09:32

Голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ. В прошлогоднем топе УЕФА также было два российских футболиста. Среди них оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ, и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне Сафонов и Обляков — в топ-50 талантов по версии УЕФА, кто блеснет в сезоне-2019/20

Sport24.ru05:57

Два российских игрока вошли в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

Sportbox.RU06:28

Сафонов и Обляков вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА, которые могут выстрелить в новом сезоне

Спорт-Экспресс07:13

Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия – в топ-50 талантов по версии УЕФА

Sports.ru06:29

Два российских игрока вошли в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

Матч ТВ06:28

Четыре футболиста из РПЛ попали в рейтинг из 50 главных талантов от УЕФА

Чемпионат08:28

Обляков вошел в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

РИА Новости06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:53
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Единоборства

Прощание с боксером Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге

Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым пройдет в Санкт-Петербурге 4 августа.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Потап рассказал об интимных подробностях супружества с Настей Каменских

Украинский продюсер Алексей Потапенко, выступающий под творческим псевдонимом Потап, рассказал в Instagram о подробностях семейной жизни с певицей Настей Каменских.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию

Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом строители обнаружили мумифицированное тело убитого человека.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко вместе с семьей покинул Украину

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии

Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика

Большинство россиян предпочитают откладывать свои сбережения — ВЦИОМ

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.
Обновлено в 07:10
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Порошенко назвал причину провала своей партии на выборах в Раду

Петр Порошенко имел в виду партии «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Самопомощь» и другие политсилы.
Обновлено в 05:13
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Политика

Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Обновлено в 08:14
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Лободе на концерте Rammstein позавидовала Бондарчук

Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein, где исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста и лидера коллектива Тиля Линдеманна, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 07:45
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Общество

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита

Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.
Обновлено в 07:13
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек

Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия

14 человек отравились неизвестным газом в Подмосковье

ЧП случилось в Подмосковном поселке Ленинские горки. Сообщается, что все 14 человек отравились неизвестным газом.
Обновлено в 08:37
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное