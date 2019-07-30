Футбол

Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФАLenta.ru 09:32

Голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ. В прошлогоднем топе УЕФА также было два российских футболиста. Среди них оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ, и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне Сафонов и Обляков — в топ-50 талантов по версии УЕФА, кто блеснет в сезоне-2019/20

Sport24.ru05:57

Два российских игрока вошли в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

Sportbox.RU06:28

Сафонов и Обляков вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА, которые могут выстрелить в новом сезоне

Спорт-Экспресс07:13

Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия – в топ-50 талантов по версии УЕФА

Sports.ru06:29

Два российских игрока вошли в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

Матч ТВ06:28

Четыре футболиста из РПЛ попали в рейтинг из 50 главных талантов от УЕФА

Чемпионат08:28

Обляков вошел в список потенциальных открытий сезона-2019/20 по версии УЕФА

РИА Новости06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Политика

США официально обратились к Германии за помощью

Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана.
Обновлено в 13:53
Автоспорт

Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Общество

Дитрих нашел пользу для здоровья пассажиров от курилок в аэропортах

Курилки в аэропортах могу сберечь здоровье некурящим пассажирам. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:12
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей

Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

ВВС Британии сопроводили российский Ил-76 у воздушной границы Эстонии

В минобороны Британии заявил, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили российский военный транспортный самолет Ил-76 вблизи воздушной границы Эстонии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:01
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Общество

Москву накроет дым от пожаров в Сибири

Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Базель» выбил ПСВ из ЛЧ за счёт наибольшего количества голов в гостях

Швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:12
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика

Украина готовится к отключению от транзита российского газа

Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Обновлено в 10:55
Футбол

Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста

На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Авто

Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Кино

В сети появилась удаленная сцена из фильма «Мстители: Финал» с Ракетой

Обновлено в 09:07
Космос

Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска

Обновлено 27 июля в 10:08
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского государственного университета

В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В центре Москвы задержали участницу одиночного пикета против насилия

Екатерина Захарова держала в руках плакат «Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ» - пишет сайт «ОФД-Инфо».
Обновлено в 15:30
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное