Футбол

Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФАLenta.ru вчера в 09:32

Голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ. В прошлогоднем топе УЕФА также было два российских футболиста. Среди них оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ, и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.
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