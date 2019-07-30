Голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ. В прошлогоднем топе УЕФА также было два российских футболиста. Среди них оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром РПЛ, и форвард «Краснодара» Иван Игнатьев.

Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Происшествия В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.

Общество Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта "Леди Mail.ru", возраст респондентов - 18-55 лет, география — Россия.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Культура Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия» Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.

Политика Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Футбол Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас» Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса".

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Общество Россияне стали реже оставлять завещания Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Происшествия Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому Напомним, авария произошла 28 июля в середине дня на 18-м км автодороги Байрамгулово — Новоандреевка.

Армия и оружие Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика МИД Мексики: число мигрантов у границы с США сократилось на 40% Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов.

Экономика Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Армия и оружие КНДР осуществила пуск нескольких снарядов Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов, сообщает Reuters.

Общество Стало известно, когда потеплеет в Центральной России Ночи вновь станут теплыми в Центральной России только на следующей неделе. В регионе прочно обосновался арктический циклон.

Политика Режим ЧС объявили в четырех регионах России из-за лесных пожаров В четырех регионах России власти были вынуждены ввести режим ЧС из-за увеличения площади лесных пожаров.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.