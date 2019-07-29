Футбол
Два российских арбитра назначены на матчи Лиги ЕвропыREGNUM 07:30
Два российских арбитра назначены на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом 29 июля сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На матче между чешским «Яблонецом» и армянским «Пюником» будет работать Сергей Лапочкин.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:57, Вашингтон
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