Технологии
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров BloombergКоммерсантъ 04:52
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды. Они основатели компании—разработчика игр для мобильных устройств Playrix. Братья ранее не попадали в подобные рейтинги.
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Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Технологии
Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик
В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Происшествия
ФСБ задержала жителя Екатеринбурга за производство и торговлю оружием
В Екатеринбурге сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю и ГУ МВД России по Свердловской области задержали местного жителя, организовавшего нелегальную мастерскую по модернизации и производству оружия.
Обновлено в 03:40
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Технологии
Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно
Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям
Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб, причастных к диверсиям на территории страны.
Обновлено в 05:20
Политика
Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Космос
Космический мусор закроет землянам Солнце
«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено в 04:34
Спорт
Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслу
Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое, — цитируют слова Мамаева из зала суда "РИА Новости".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04