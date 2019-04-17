Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров BloombergКоммерсантъ 04:52

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды. Они основатели компании—разработчика игр для мобильных устройств Playrix. Братья ранее не попадали в подобные рейтинги.

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

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