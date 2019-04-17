Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров BloombergКоммерсантъ 04:52

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды. Они основатели компании—разработчика игр для мобильных устройств Playrix. Братья ранее не попадали в подобные рейтинги.
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Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

RT на русском06:15

В России нашли двух новых миллиардеров

Lenta.ru05:05

Bloomberg причислил к миллиардерам братьев — разработчиков игр из Вологды

РБК03:47

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъ04:52

Вологодские братья-предприниматели попали в список долларовых миллиардеров

ВЕСТИ35.РФ04:23

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

РИА Новости05:04

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Ведомости03:26
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Обновлено в 08:16
Футбол

Ковачич может перебраться в «Зенит»

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
Обновлено в 09:52
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Хоккей

Кучеров «угрожал расправой» Панарину после проигранного матча

Обновлено в 07:28
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний

Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено в 08:59
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Общество

73 клиента Почты России разбогатели на лотереях

Согласно официальной статистике государственных лотерей, за первые три месяца 2019 года россияне купили более 6,6 млн лотерейных билетов в отделениях Почты России.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Теннис

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев разгромил Раду Албота из Молдавии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Общество

В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Политика

В Раде заявили о подготовке Петра Порошенко к путчу и срыву выборов президента

В Верховной Раде заявили, что украинский президент Петр Порошенко и поддерживающие его военные готовятся к путчу и срыву второго тура выборов главы государства, который должен состояться 21 апреля.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Технологии

Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек

"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено вчера в 12:21
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