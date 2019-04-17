Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров BloombergКоммерсантъ 04:52
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды. Они основатели компании—разработчика игр для мобильных устройств Playrix. Братья ранее не попадали в подобные рейтинги.
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Футбол
Ковачич может перебраться в «Зенит»
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
Обновлено в 09:52
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Хоккей
Кучеров «угрожал расправой» Панарину после проигранного матча
Обновлено в 07:28
Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено в 08:59
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Общество
73 клиента Почты России разбогатели на лотереях
Согласно официальной статистике государственных лотерей, за первые три месяца 2019 года россияне купили более 6,6 млн лотерейных билетов в отделениях Почты России.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев разгромил Раду Албота из Молдавии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Общество
В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Политика
В Раде заявили о подготовке Петра Порошенко к путчу и срыву выборов президента
В Верховной Раде заявили, что украинский президент Петр Порошенко и поддерживающие его военные готовятся к путчу и срыву второго тура выборов главы государства, который должен состояться 21 апреля.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Технологии
Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек
"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва
Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено вчера в 12:21