Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»Газета.Ru 01:04
Российский эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
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с чего всё началось
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.Вести.Ruвчера в 15:02
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Российский и украинский политологи поссорились в эфире из-за Саакашвили
Аргументы и Фактывчера в 17:52
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