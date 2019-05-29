Политика

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»Газета.Ru 01:04

Российский эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
Вести.Ruвчера в 15:02

Подробнее о событии

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

Газета.Ru01:04

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Lenta.ruвчера в 23:40

Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога

РИА Новостивчера в 16:21

Российский и украинский политологи поссорились в эфире из-за Саакашвили

Аргументы и Фактывчера в 17:52

Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорблений украинского политолога

ФАНвчера в 17:32

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

News.ruвчера в 18:14

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Вести.Ruвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Технологии

Приложения для iOS используют фоновое обновление для отправки данных третьим лицам

Исследование, проведенное The Washington Post, установило, что при включенном фоновом обновлении некоторые iOS-приложения используют эту функцию для регулярной отправки данных трекинговым компаниям.
Обновлено в 00:23
Авто

Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге

18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 14:40
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале

Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено вчера в 15:06
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, появилась статья, посвященная авианосцу-катамарану, проектируемому в России.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

Пресс-служба лондонского "Арсенала" поздравила с днем рождения бывшего полузащитника "канониров" и сборной России Андрея Аршавина, который отмечает свое 38-летие.
Обновлено в 02:02
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Политика

Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным

Скандального нардепа Игоря Мосийчука, который недавно покинул ряды Радикальной партии Олега Ляшко, обвинили в том, что на эфир ZIK он пришел пьяным.
Обновлено в 02:07
Музыка

В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русски

Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова

Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.
Обновлено в 01:50
Общество

В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

Завершается очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации.
Обновлено вчера в 14:15
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).
Обновлено в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное