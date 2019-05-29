Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»Газета.Ru 01:04

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

с чего всё началось

Российский эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

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