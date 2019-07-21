Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца ОлейникаТАСС 11:41

Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
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У Олейника два перелома ноги после нокаута от Харриса

Sport24.ru11:50

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

ТАСС11:41

У Олейника диагностировали два перелома правой ноги

Чемпионат12:44

У Олейника диагностированы два перелома ноги

Sports.ru12:31

У Алексея Олейника двойной перелом ноги

Спорт-Экспресс11:55

Алексей Олейник: Разрыва крестов нет

Советский спорт07:54

Олейник был нокаутирован за 12 секунд. Ему пора заканчивать драться?

МК-Спорт05:40
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Футбол

Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Религия

В Тверскую область с визитом приехал Патриарх Кирилл

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы Казанской, Патриарх Московский всея Руси Кирилл приехал в Торжок и совершил Божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре - старейшей обители Верхневолжья, а также он познакомится с храмами города и его святынями.
Обновлено в 02:12
Политика

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика

Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Общество

Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе

Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Общество

Елизавета II оставляла подарки для принца Джорджа на его кровати

«Любящей королеве требуется время, чтобы выбрать маленькие подарки, которые она оставляет в ногах кровати Джорджа каждый раз, когда он остается во дворце», – цитирует инсайдера The Sun.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Наука

Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться

Обновлено в 09:53
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Политика

Вакарчук ответил на предложение Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено в 13:52
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 15:48
Футбол

Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ

Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.
Обновлено в 15:34
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Музыка

Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»

Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса

39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом.
Обновлено в 12:09
Происшествия

ДТП с каршерингом собрало большую пробку на Приморском шоссе

Обновлено в 13:39
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Политика

По партийным спискам «Слуга народа» получит 125 мест в Раде, а «Оппоплатформа» – 35

Президентская партия «Слуга народа», которая по результатам четырех экзитполов получила от 42,7% до 44,7%, сможет занять в новом парламенте примерно 125 мест.
Обновлено в 14:43
Политика

Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
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Алексей Алексеевич Олейник
Российский боец без правил
Российский профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу «Удав», выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC, а также на турнирах по грепплингу и боевому самбо.
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Уолт Харрис
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Titan FC и др.
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