Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца ОлейникаТАСС 11:41
Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
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Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Религия
В Тверскую область с визитом приехал Патриарх Кирилл
21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы Казанской, Патриарх Московский всея Руси Кирилл приехал в Торжок и совершил Божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре - старейшей обители Верхневолжья, а также он познакомится с храмами города и его святынями.
Обновлено в 02:12
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Общество
Елизавета II оставляла подарки для принца Джорджа на его кровати
«Любящей королеве требуется время, чтобы выбрать маленькие подарки, которые она оставляет в ногах кровати Джорджа каждый раз, когда он остается во дворце», – цитирует инсайдера The Sun.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Политика
Вакарчук ответил на предложение Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
Обновлено в 13:52
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 15:48
Футбол
Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ
Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса
39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Политика
По партийным спискам «Слуга народа» получит 125 мест в Раде, а «Оппоплатформа» – 35
Президентская партия «Слуга народа», которая по результатам четырех экзитполов получила от 42,7% до 44,7%, сможет занять в новом парламенте примерно 125 мест.
Обновлено в 14:43
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53