Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца ОлейникаТАСС 11:41
Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
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Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»
Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Найдено «кладбище» Boeing 737 MAX
Пассажирские самолеты Boeing 737 MAX, на которых временно запрещено летать, не утилизируют.
Обновлено вчера в 12:21
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика
Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка
Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.
Обновлено в 09:05
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Обновлено в 12:10
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Гаджеты
LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M-Series
Скорее всего, производитель электроники готовится к выпуску нового семейства смартфонов M-Series.Указанную информацию опубликовало ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи.
Обновлено в 04:56
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29
Здоровье
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Политика
Партия президента Украины, по некоторым данным, набирает около 43% голосов на выборах в парламент
Как пишет издание The Bell, официально экзит-поллы запрещено публиковать до 20:00, однако некоторыми результатами украинские журналисты поделились в соцсетях.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Транспорт
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37