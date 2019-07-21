Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

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