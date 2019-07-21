Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца ОлейникаТАСС 11:41
Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
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Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:12
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.
Обновлено в 13:41
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено в 11:50
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Политика
В партии Вакарчука не исключили союза в Раде с силами Порошенко и Тимошенко
"Порошенко и Тимошенко, если смогут честно говорить о деолигархизации страны, мы с ними готовы вести переговоры", - цитирует кандидата от партии Ярослава Юрчишина телеканал "Новости 24".
Обновлено в 14:04
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 14:19
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев
Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На реке под Воронежем столкнулись два катера
Обновлено в 12:00
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 14:10
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии
Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии 21 июля.
Обновлено в 14:05
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Политика
Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Общество
Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
Обновлено вчера в 06:08