Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

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Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ. Они подозреваются в мошенничестве в крупном размере, и вымогательстве. Дело связано с московским отелем Holiday Hotel, сообщает РБК.

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

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