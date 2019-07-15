Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяцВечерний курьер 12:20
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ. Они подозреваются в мошенничестве в крупном размере, и вымогательстве. Дело связано с московским отелем Holiday Hotel, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.РБК10:02
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