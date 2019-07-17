Происшествия

Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбоеГазета.Ru 07:17

5 июля суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу о разбое. Как сообщалось, среди них есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К".
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с чего всё началось

Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину

Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.
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