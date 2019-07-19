Футбол
Два очка Руни помогли «Ди Си Юнайтед» разгромить «Цинциннати»ProstoProSport 01:56
«Ди Си Юнайтед» на выезде со счетом 4:1 разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS. Одним из главных героев встречи стал капитан гостей Уэйн Руни, записавший на свой счет гол и результативную передачу. Хавбек Лукас Родригес отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол и голевая передача Руни помогли «Ди Си Юнайтед» обыграть «Цинциннати». Видео
Спорт-Экспрессвчера в 21:55
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 07:04
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева притворилась глухой
В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Единоборства
Дебютный бой Гассиева в супертяжёлом весе отменили из-за травмы
Дебютный поединок российского боксёра Мурата Гассиева в супертяжёлом весе против американца Джоуи Давейко отменён.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице
На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля пишет газета El Mundo.
Обновлено в 06:17
Происшествия
8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Суд Гибралтара продлил срок задержания иранского нефтяного танкера
«Гибралтарский суд продлил срок задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 на 30 дней», — пишет агентство.
Обновлено в 06:09
Финансы
Банк России в июле может понизить ключевую ставку лишь до 7,25%
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Сыгравший в телесериале «Государственная граница» белорусский актер Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.
Обновлено в 06:12
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
Обновлено вчера в 07:48
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Лисова сделала ринопластику
В своем профиле Анастасия Лисова поделилась видео, снятым спустя несколько часов после ринопластики.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27