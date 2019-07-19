Футбол

Два очка Руни помогли «Ди Си Юнайтед» разгромить «Цинциннати»ProstoProSport 01:56

«Ди Си Юнайтед» на выезде со счетом 4:1 разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS. Одним из главных героев встречи стал капитан гостей Уэйн Руни, записавший на свой счет гол и результативную передачу. Хавбек Лукас Родригес отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.
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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLS

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