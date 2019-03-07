Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»РИА Новости вчера в 23:25
Филадельфия—
Вашингтон
3 – 5
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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