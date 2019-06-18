Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»Ведомости вчера в 20:22

с чего всё началось

НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет. В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

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