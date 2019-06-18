Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»Ведомости вчера в 20:22
НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет. В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».
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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», – заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более чем 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).Ведомостивчера в 20:22
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