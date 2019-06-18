Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»Ведомости вчера в 20:22

НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет. В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».
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Чистая нефть из России начала поступать по «Дружбе» в Германию

Взгляд.рувчера в 19:53

Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

Ведомостивчера в 20:22

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

РБКвчера в 16:47

Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефть

Московский Комсомолецвчера в 19:40

FAZ: чистая российская нефть начала поступать по «Дружбе» на НПЗ Германии

ТАССвчера в 17:37

Чистая нефть из России поступила в ФРГ по «Дружбе»

Газета.Ruвчера в 20:16

Немецкие НПЗ PCK и Leuna начали получать чистую нефть по Дружбе

Financial Oneвчера в 10:59
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

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Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным.
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Происшествия

В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Общество

Стали известны города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» перечислили города России, жительницы которых хотят выйти замуж больше всего.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка (Пензенская область).
Обновлено 16 июня в 04:17
Общество

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Авто

Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать

Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.
Обновлено в 01:00
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Авто

В России найден Land Rover Discovery с пробегом 1 млн километров

Поистине уникальное достижение покорилось 29-летнему внедорожнику Land Rover Discovery, проехавшему по дорогам России 1 000 153 километра.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Поставки Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах

Обновлено в 01:07
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Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 16 июня в 07:16
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Кино

Скончался французский актер из фильма «Амели»

Обновлено в 00:16
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
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Армия и оружие

Очередная битва за домик паромщика

Несанкционированная акция 12 июня в Москве, сопровождавшаяся, как всегда, задержаниями, поражает своей бессмысленностью.
Обновлено в 01:00
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