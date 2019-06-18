Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»Ведомости вчера в 20:22
НПЗ сможет начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, добавил он. Подробностей об объемах поставок на НПЗ Leuna пока нет. В середине апреля Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».
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Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
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Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
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Технологии
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Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
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Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Общество
Стали известны города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» перечислили города России, жительницы которых хотят выйти замуж больше всего.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка (Пензенская область).
Обновлено 16 июня в 04:17
Общество
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Авто
Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать
Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.
Обновлено в 01:00
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Авто
В России найден Land Rover Discovery с пробегом 1 млн километров
Поистине уникальное достижение покорилось 29-летнему внедорожнику Land Rover Discovery, проехавшему по дорогам России 1 000 153 километра.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 16 июня в 07:16
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Кино
Скончался французский актер из фильма «Амели»
Обновлено в 00:16
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Очередная битва за домик паромщика
Несанкционированная акция 12 июня в Москве, сопровождавшаяся, как всегда, задержаниями, поражает своей бессмысленностью.
Обновлено в 01:00