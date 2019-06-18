Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»РБК вчера в 16:47

с чего всё началось

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e.V.) .

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

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