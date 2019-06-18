Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»РБК вчера в 16:47
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e.V.) .
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Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать
На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
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Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
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Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
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Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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Экономика
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
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В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
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Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.
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На Прямую линию с Владимиром Путиным продолжают поступать обращения граждан
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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