Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»РБК вчера в 16:47
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e.V.) .
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Армия и оружие
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Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России
После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове.
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Кино
Скончался актер из фильма «Амели»
Скончался известный французский актер Морис Бенишу, известный по фильму «Амели».
Обновлено в 01:49
Футбол
Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»
Бывший защитник сборной Англии Джон Терри может заменить на посту главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, если последний решит возглавить «Челси».
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Политика
Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
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Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
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Экономика
Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры
Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.
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Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил кибератаки против России из США
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Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Обновлено вчера в 12:31
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Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
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Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
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Экономика
Ripple инвестировала в MoneyGram. Капитализация XRP выросла на $1 млрд
В рамках соглашения блокчейн-компания выкупит от 8 до 10 процентов акций платежной системы по высокой цене в $4,1 (реальный курс на данный момент составляет $1,49) на $30 млн.
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Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
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