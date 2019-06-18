Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»РБК 16:47
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.) .
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Культура
Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею
Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено в 13:46
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено в 17:00
Здоровье
Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей
Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.
Обновлено в 05:52
Политика
Atlantic Council (США): что Зеленский должен сказать в Берлине (Atlantic Council)
Американский телеканал «Эйч-Би-Оу» (HBO) и британский телеканал «Скай Ю-Кей» (Sky UK) сняли отличный телесериал «Чернобыль» («Chernobyl»).
Обновлено в 20:17
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Футбол
Сергей Прядкин: «Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей»
Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей.
Обновлено в 17:00
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Футбол
Агент начал работу над возвращением Неймара в Испанию
По информации источника, агент 27-летнего нападающего парижан Пини Захави уже начал работу над переходом своего клиента в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».
Обновлено в 04:42
Игры
MY.GAMES поможет разработчикам в создании консольного ААА-шутера
Глобальный игровой бренд Mail.Ru Group — MY.GAMES — профинансирует разработку консольного ААА-шутера.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено в 08:36
Авто
УАЗ повысил цены на модели «Пикап», «Патриот» и «Профи»
Практически аналогичную прибавку в цене получил «Пикап». С момента подорожания за этот продукт УАЗ придется отдать почти 830 000 рублей.
Обновлено в 13:02
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Пассажиров и экипаж рейса 403 сообщением Якутск - Зырянка авиакомпании "Якутия" эвакуировали из-за неисправности самолета Ан-24.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45