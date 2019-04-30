Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАРРБК 00:11

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.
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Два моряка умерли на российском судне по пути в ЮАР

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Василий Головнин
Русский мореплаватель и мемуарист, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций. Отец статс-секретаря А. В. Головнина.
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