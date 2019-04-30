Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАРРБК 00:11
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.
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На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка
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