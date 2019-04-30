Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАРРБК 00:11

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.
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Два моряка погибли на теплоходе «Василий Головнин» при переходе в ЮАР

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Два моряка умерли на российском судне «Василий Головнин», следовавшем из антарктической экспедиции в ЮАР

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Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

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Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

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На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка

КП - Владивостоквчера в 09:50
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Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

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Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Aurus для министра обороны Как сообщалось ранее, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.
Обновлено вчера в 17:45
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Бойцов Росгвардии задержали в Челябинске с крупной партией наркотиков

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Обновлено в 05:15
Общество

Предназначенное для метро панно «Афганистан» продают на Avito

В Сеть появилось объявление о продаже панно под названием «Афганистан».
Обновлено в 05:51
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
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Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
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Шоу-бизнес

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12 апреля, после трех лет судебных тяжб, актеры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам

Сбербанк решил сохранить низкие ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:35
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Политика

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Общество

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

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Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

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Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
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Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
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В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

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Обновлено в 06:14
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
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Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
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Общество

В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов

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Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
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Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
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Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
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Василий Головнин
Русский мореплаватель и мемуарист, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций. Отец статс-секретаря А. В. Головнина.
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