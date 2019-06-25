Два моногорода Карелии попали в число самых проблемных в РоссииПетрозаводск говорит 04:40

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

с чего всё началось

Минэкономразвития отнесло 99 моногородов России к кризисным. Всего в России 317 поселений с градообразующими предприятиями. К самым проблемным причислены 11.

Два моногорода Карелии попали в число самых проблемных в России

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