Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

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