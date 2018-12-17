Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
Вести.Ru
07:09

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на внеочередном заседании снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Вести.Ru07:09

Подробнее о событии

Синод УПЦ Московского патриархата лишил епархий и предал анафеме двоих архиереев

Эхо Москвы08:30

Священников, принявших участие в расколе УПЦ, отлучили от церкви

URA.Ru08:20

Синод УПЦ назначил двух новых архиереев взамен отлученных за раскол

ТАСС08:29

УПЦ предала анафеме участвовавших в «объединительном соборе» архиереев

Газета.Ru07:11

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Вести.Ru07:09

УПЦ лишила епархий двух архиереев за участие в «объединительном соборе»

RT на русском07:03

Синод УПЦ лишил сана и предал анафеме двух иерархов

Взгляд.ру06:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Владимир Путин много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, в том числе, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 07:51
Политика

США отказались от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола

Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, поскольку существуют опасения, что единственный тяжёлый ледокол может сломаться.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят 18 декабря в Женеве ситуацию в Сирии.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика

Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией

Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.
Обновлено в 06:41
Политика

В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.
Обновлено в 08:18
Политика

Почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украина не становится частью внутреннего рынка Европейского Союза: хотя Брюссель готов помогать и поддерживать Киев, сближение в области бизнес-процессов пока не происходит.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
Обновлено в 04:09
Политика

Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

Обновлено в 07:19
Политика

В МИД появится департамент по информационной безопасности

Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:24
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Российский миллиардер Евгений Пригожин посетил встречу с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики в августе.
Обновлено в 07:43
ещё по теме
Главное