Армия и оружие
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жителиУкраина.ру 05:15
Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
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Волонтер из Донецка: С утра у нас было спокойно. Потом начались сильные обстрелы. Уже двое раненых
Комсомольская правда06:01
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