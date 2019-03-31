В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жителиУкраина.ру 05:15

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.

Единоборства Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.

Политика Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Культура Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.

Политика В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

Футбол Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона» В честь юбилея Александра Исполком Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении нашей легенды почетным знаком "Футбольная слава Дона"! pic.twitter.com/yOffkJSWn3 – Football Club Rostov (@rostovfc) 31 марта 2019 г.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Общество Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Армия и оружие Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Происшествия В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.

Политика Повалий устроила переполох на выборах президента Украины Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.

Футбол «Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.