Армия и оружие
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовикамиРИА Новости 04:44
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
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