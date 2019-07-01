Футбол

Два миллиона евро предлагает тульский «Арсенал» ФК «Ростов» за МирзоваАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:26

По информации издания, клубы обсуждают возможность полноценного трансфера игрока, который провел прошлый сезон в Туле на правах аренды. В прошедшем сезоне Мирзов сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. В мае 26-летний футболист впервые был вызван в сборную.
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Мирзов вернется? «Арсенал» готов заплатить за трансфер 2 миллиона евро — СМИ

Тульская пресса13:31

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Спорт-Экспресс08:54

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Sportbox.RU10:31
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