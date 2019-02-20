Оба поединка Лиги чемпионов вторника завершились без головВсе про Спорт ру вчера в 17:01

В составе каталонцев не забил Месси, а форвард команды Луис Суарес продолжил свою безголевую серию. Уругваец не забивает в матчах ЛЧ с 16 сентября 2015 года, когда отличился в игре с «Ромой».

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Оба поединка Лиги чемпионов вторника завершились без голов

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