Футбол

Оба поединка Лиги чемпионов вторника завершились без головВсе про Спорт ру вчера в 17:01

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
В составе каталонцев не забил Месси, а форвард команды Луис Суарес продолжил свою безголевую серию. Уругваец не забивает в матчах ЛЧ с 16 сентября 2015 года, когда отличился в игре с «Ромой».
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