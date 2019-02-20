Футбол

Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьейКоммерсантъ вчера в 17:52

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьей В ночь на среду в футбольной Лиге чемпионов состоялся первый матч потенциально самого интересного противостояния 1/8 финала с участием английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии».
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