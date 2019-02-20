Футбол

Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьейКоммерсантъ 17:52

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьей В ночь на среду в футбольной Лиге чемпионов состоялся первый матч потенциально самого интересного противостояния 1/8 финала с участием английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» — «Бавария» — 0:0. Видеообзор матча. 19 февраля, Лига чемпионов, 1/8 финала

Sport24.ru18:26

Лига чемпионов. Нулевая ничья в Лионе

Вести.Ru17:16

Два матча Лиги чемпионов закончились нулевой ничьей

Коммерсантъ17:52

Впервые с 2016 года два матча дня в плей-офф ЛЧ закончились без голов

Газета.Ru18:03

«Лион» – «Барселона» – 0:0. Как это было

Советский спорт14:46

Всего во второй раз в 1/8 финала ЛЧ два матча игрового дня закончились со счетом 0:0

Sports.ru17:00

Тухель считает, что «Лион» может пройти «Барсу». Вы удивитесь, но это чистая правда

Eurosport.ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия

Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

Обновлено в 21:11
Политика

На Украине предложили отказаться от Евровидения из-за России

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

США направили эсминец в Черное море

Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Общество

Реагентам приказано снизить активность

Новым стандартом, который готовят производители при поддержке Росавтодора, ужесточат и требования к коррозионной активности дорожной химии.
Обновлено в 17:04
Политика

Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом

О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Рейс из Новосибирска во Вьетнам задержан из-за неисправности самолета

На рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка, 103 человека размещено в гостинице.
Обновлено в 21:13
Политика

Названы размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийцев

Размер денежных пособий варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей).
Обновлено в 17:14
Экономика

Реальные доходы россиян упали на 1,3%

Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Иркутске более 500 человек эвакуировали из горящего общежития

Обновлено в 20:34
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Приморье

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье, ЧП произошло около полуночи по местному времени в поселке Шкотово, сообщается в понедельник на сайте краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 18:50
Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Азербайджан нашел «третью силу» вокруг конфликта в «Неолите»

Массовая драка со стрельбой в Москве с участием уроженцев Чечни и выходцев из Азербайджана была спровоцирована "третьими силами", считает азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы.
Обновлено в 21:44
Политика

Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат

Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.
Обновлено в 16:02
Политика

Bloomberg: США добиваются от Китая сохранения стабильного курса юаня

США на торговых переговорах с Китаем настаивают на сохранении стабильности курса юаня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 19:57
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Общество

В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Культура

Умерла актриса Наталия Терентьева

Актриса ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, народная артистка России Наталия Терентьева, получившая премию "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство", скончалась в Ярославле на 93-м году жизни, сообщается на сайте драмтеатра.
Обновлено в 08:44
Общество

Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения

Обновлено в 05:04
Армия и оружие

На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Bellingcat указывал, что Иванников, известный под позывным «Орион», некоторое время был министром обороны Южной Осетии, а затем являлся куратором частной военной компании в Донбассе.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании американских Космических сил.
Обновлено в 17:20
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»

Обновлено в 18:34
Общество

Наследство Лагерфельда может получить его кошка

Обновлено в 16:45
Происшествия

Силовики устроили рейд в клинике Мешалкина

Обновление: как позже сообщили НГС в ФСБ в клинике Мешалкина не было ни одного вооруженного человека.
Обновлено в 21:50
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное