Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу
ТАСС
вчера в 16:27

Локомотив — Урал
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура. Свои встречи проведут два представителя России в еврокубках - ЦСКА и "Локомотив", которые сыграют с "Ахматом" и "Уралом".
ТАССвчера в 16:27

Подробнее о событии

Совершит ли «Зенит» харакири?

Спорт день за днем02:57

«Ахмат» - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ

Российская газета00:35

Победят ли ЦСКА и «Локомотив»?

Спорт-Экспресс00:00

«Спартак» уверенно победит в первом матче Кононова. Прогнозы и ставки на 15-й тур РПЛ

Sport24.ruвчера в 21:55

Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»

Sports.ru00:16

Первый матч «Спартака» под руководством Кононова: стартует 15-й тур РПЛ

РИА Новостивчера в 16:39

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

ТАССвчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Футбол

Яка Бийол: Хотим стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал предстоящий матч 15-го тура премьер-лиги с Ахматом в Грозном.
Обновлено в 03:12
Футбол

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды

Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович.
Обновлено в 03:34
Футбол

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 02:57
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:39
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 03:15
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 03:22
Футбол

Шевченко прокомментировал новость о завершении карьеры Дрогба

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость, что ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.
Обновлено в 03:17
Футбол

Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.
Обновлено в 03:14
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 02:57
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
Футбол

Агент Шкртела оценил шансы своего клиента перейти в «Рейнджерс»

Агент защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела Кароль Ксонто прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».
Обновлено в 03:36
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 03:00
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное