Футбол
Игрок «Спартака» Ивелин Попов может сменить клубную прописку. По версии источника, 31-летний болгарин покинет клуб этой зимой. Отмечается, у футболиста есть два предложения от клубов чемпионата России.
Vprognoze.ru18:12
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Армия и оружие
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Обновлено в 15:58
Здоровье
Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями
Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани
Обновлено в 17:37
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы
Обновлено в 18:54
Политика
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Общество
Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Экономика
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России
Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.
Обновлено в 18:03
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии
Ранее один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате атаки на ливийский МИД в Триполи.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Минобороны России представило юмористический календарь на 2019 год
Календарь представлен на странице оборонного ведомства в Istagram. https: / / www.instagram.com / p / BryULD_hn5R / ИА REGNUM, календари с президентом России Владимиром Путиным оказались очень популярными у жителей Японии, особенно у молодых женщин: именно они раскупают календари на 2019 год с фотографиями российского лидера.
Обновлено в 05:52
Политика
Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции
В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Общество
Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве
Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Происшествия
WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии
Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Обновлено в 18:57
Общество
Россияне накупили товаров в соцсетях на полтриллиона рублей
Россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры за год.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Путешествия
АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году
Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Политика
Завершились переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:47
Общество
Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования
По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Китае угонщик с ножом въехал в толпу на автобусе
На востоке Китая мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус, выкинув из него водителя, и направил многотонную машину в толпу пешеходов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:21
Политика
Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Обновлено в 17:48
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Спорт
Антон Шипулин отбежал от биатлона
Обновлено в 04:42