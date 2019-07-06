Футбол
Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеевSportbox.RU 06:57
Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor. Владелец «Стяуа» Флорин Таплану выиграл спор в вопросе правопреемства «Стяуа» у собственника ФКСБ Джиджи Бекали.
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