Два карельских моногорода вошли в список самых проблемных в РоссииМосковский Комсомолец 06:13

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

с чего всё началось

Лахденпохья и Надвоицы вошли в список 99 российских моногородов, которые были признаны кризисными.

Два карельских моногорода вошли в список самых проблемных в России

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