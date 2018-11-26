Космос
Два из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» российской гражданской орбитальной группировки преждевременно вышли из строя.
Коммерсантъ02:09
с чего всё началось
В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах. Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.Коммерсантъвчера в 18:17
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