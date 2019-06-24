Происшествия

Два истребителя разбились в ГерманииBFM.ru 09:08

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии. Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило издание Focus.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

РИА Новости15:09

Появилось видео столкновения двух истребителей

Газета.Ru12:14

Эксперт назвал вероятную причину крушения истребителей Eurofighter Typhoon

ФАН11:58

Эксперт прокомментировал крушение двух истребителей Eurofighter

RT на русском13:35

ВВС Германии подтвердили гибель одного из пилотов при крушении истребителей

ТАСС12:52

Два истребителя столкнулись на севере Германии

Коммерсантъ09:04

Момент столкновения немецких истребителей попал на видео

Телеканал 360°15:43
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

Обновлено в 12:07
Политика

Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Политика

Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено в 10:45
Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 14:38
Общество

Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Общество

Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России

Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Здоровье

До одного из районов Карелии еще не добрались клещи

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Футбол

Гильерме снизил требования по зарплате

По информации "СЭ", вратарь "Локомотива" Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту.
Обновлено в 15:56
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Авто

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Кино

Тайка Вайтити поработает над анимационной версией «Флэша Гордона»

Как сообщает издание Deadline, Тайка Вайтити поработает над анимационным сериалом «Флэш Гордон», который готовит студия Disney.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе

В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения.
Обновлено в 14:47
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
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