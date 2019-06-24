Происшествия
Два истребителя разбились в ГерманииBFM.ru 09:08
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии. Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило издание Focus.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
Обновлено в 12:07
Политика
Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Политика
Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 14:38
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Здоровье
До одного из районов Карелии еще не добрались клещи
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Футбол
Гильерме снизил требования по зарплате
По информации "СЭ", вратарь "Локомотива" Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту.
Обновлено в 15:56
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Кино
Тайка Вайтити поработает над анимационной версией «Флэша Гордона»
Как сообщает издание Deadline, Тайка Вайтити поработает над анимационным сериалом «Флэш Гордон», который готовит студия Disney.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе
В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения.
Обновлено в 14:47
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43